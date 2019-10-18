Еще одна ночь насилия в Барселоне: видео и фото

В Каталонии возобновились столкновения между полицией и протестующими. Митингующие бросают коктейли Молотова в правоохранителей, жгут мебель и мусор. Об этом сообщает AFP.

Протесты в Барселоне идут уже четвертый день - они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом 2017 года о независимости, который правительство страны признало незаконным.





Полиции удалось арестовать 11 протестующих. 58 человек получили ранения, в их числе 17-летний подросток, которого сбил полицейский фургон.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что "эпизоды насилия в Каталонии - прекрасно организованы", и пообещал не оставить причастных к этому "насилию" безнаказанными.

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14 ноября МИД и Минобороны Испании сообщили о вмешательстве групп из России в ход референдума с целью дестабилизации ситуации в стране.

24 марта 2018 года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков.

В апреле 2019 арестованные лидеры сепаратистов победили на выборах - и прошли в испанский парламент.