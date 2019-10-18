В Сенате назвали дату импичмента Трампа

В среду, 17 октября, лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл заявил сенаторам-республиканцам в среду, что они должны быть готовы к судебному разбирательству по делу об импичменте президента Трампа в Палате представительств сразу после Дня благодарения (28 ноября), а в Сенате - после Рождества (25 декабря). Об этом сообщает Washingtonpost.

Макконнелл заявил, что сенат, скорее всего, будет заседать шесть дней в неделю в ходе судебного разбирательства. Членам верхней палаты запрещено давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Нарушителей дисциплины будут выводить из зала заседаний.