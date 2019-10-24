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19 октября 19, 22:05
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече"
Меркель и Путин
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Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 19 октября, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины, говорится в сообщении на сайте канцлера.

В обнародованном на сайте Кремля сообщении о телефонном разговоре отмечается, что он состоялся по инициативе немецкой стороны.

Российский президент в разговоре отметил, что следующий саммит "нормандской четверки" нужно "тщательно" подготовить и он должен завершиться "конкретными результатами". 

Дословно: "Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств".

"При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине (цитата дословно - ред.) подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Петровское. Киев же под разными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику".
censor.net.ua
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