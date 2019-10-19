Меркель и Путин по телефону обсудили встречу в Нормандии

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины, говорится в сообщении на сайте канцлера.

В обнародованном на сайте Кремля сообщении о телефонном разговоре отмечается, что он состоялся по инициативе немецкой стороны.

Российский президент в разговоре отметил, что следующий саммит "нормандской четверки" нужно "тщательно" подготовить и он должен завершиться "конкретными результатами". Кроме того, Путин обвинил украинскую сторону в нежелании проводить разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, а заявил о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.