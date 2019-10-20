Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп на фоне критики в СМИ и со стороны членов Демпартии отказался от проведения саммита лидеров стран "большой семерки" в июне 2020 года на принадлежащем ему курорте Trump National Doral в Майами (штат Флорида). Об этом сообщает Deutsche Welle.

По утверждению Трампа, встреча там должна была быть проведена на тех условиях, что мероприятие не принесло бы ему "никакой прибыли", а также по возможности не предполагало бы трат из госбюджета США.

Из-за "враждебности" критиков было принято решение "начать поиск другой площадки", отметил он. Речь, в частности, может идти о загородной резиденции президента США - Кэмп-Дэвиде.

В 2020 году США принимают "семерку" у себя, поэтому Трамп лично участвует в выборе места саммита.

Курорт Trump National Doral занимает участок в 800 гектаров. На территории расположены 4 поля для гольфа и отель с 643 номерами, теннисными кортами, большим бассейном и бальными залами.

Глава аппарата Белого дома также сообщил о дискуссиях относительно возможного приглашения российского президента Владимира Путина на саммит, передает американская телерадиокомпания CBS

СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.





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