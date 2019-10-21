В Египте нашли большой тайник с человеческими саркофагами

В египетском городе Луксор археологи нашли 30 саркофагов, внутри которых были обнаружены мумии жрецов и жриц. Об этом сообщает The Guardian.

"Это первый большой тайник с человеческими саркофагами, обнаруженный с конца 19-го века" - заявил египетский министр древностей Халед Эль Енана.

Саркофаги хорошо сохранились, надписи на них остались целы.

Ученые добавили, что жрецы и жрицы, чьи мумии были обнаружены в саркофаге, жили 3000 лет назад.

Находки планируют отреставрировать и отправить в выставочный зал Большого египетского музея, который откроется в 2020 году у пирамид Гизы.