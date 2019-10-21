Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.87
USD
24.95
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
21 октября 19, 08:58
В Египте нашли большой тайник с человеческими саркофагами
саркофаг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые сообщают, что это крупнейшая находка за последние 100 лет

В египетском городе Луксор археологи нашли 30 саркофагов, внутри которых были обнаружены мумии жрецов и жриц. Об этом сообщает The Guardian. 

"Это первый большой тайник с человеческими саркофагами, обнаруженный с конца 19-го века" - заявил египетский министр древностей Халед Эль Енана. 

Саркофаги хорошо сохранились, надписи на них остались целы. 

Ученые добавили, что жрецы и жрицы, чьи мумии были обнаружены в саркофаге, жили 3000 лет назад. 

Находки планируют отреставрировать и отправить в выставочный зал Большого египетского музея, который откроется в 2020 году у пирамид Гизы.
liga.net
Ещё по теме:
На саркофаг для ЧАЭС нужно 620 млн евро
Возведение второго саркофага над ЧАЭС продлится еще 2 года
Над ЧАЭС подняли вторую половину Арки саркофага
Ученые обнаружили древнюю мумию в "пустом" саркофаге (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Афганистане внезапно объявилось военное руководство США
noimageПомпео отрицает попытки США надавить на Украину
Лента новостей