МИД Германии против признания Голодомора геноцидом

МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц, который рассказал о ходе заседания петиционной комитета.

Отметим, что сегодня комитет немецкого Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения.

"МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроен голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку ", - заявил немецкий депутат.

Он назвал такую аргументацию опасной, поскольку она может привести к требованиям нацистов не признавать гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия.

"Это решение МИД неправильное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.

Фаатц подчеркнул, что в связи с оценкой МИД можно ожидать, что петиционной комитет отклонит петицию.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдётся", - добавил он.

Напомним, что ранее петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужное число голосов. Украинским дипломатам предстоит очень непростая работа с немецкими депутатами, отметил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Также сообщалось, что петиция о Голодоморе появилась на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей петиция с 8 января 2019 года набрала тогда 500+ подписей.