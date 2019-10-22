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21 октября 19, 23:09
Макрон и Путин обсудили "нормандскую" встречу
Макрон и Путин
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В ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате.

Президенты Франции и Российской Федерации в понедельник, 21 октября, в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе французской стороны.

Отмечается, что Владимир Путин "вновь акцентировал целесообразность его (саммита - ред.) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений".

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".

"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле "внимательно ознакомились с основными высказываниями" президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.
bigmir.net
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