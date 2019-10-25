В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото

Микроавтобус, который перевозил 10 туристов из Украины, столкнулся с трактором на трассе Дэнизли-Анталия в Турции, передает Milliyet.

Сообщается, что после удара микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограждение. В результате столкновения пострадали 13 человек: оба водителя, турецкий гид и 10 украинских туристов.

По данным источника, пострадавших доставили в больницу города Аджипаям. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.