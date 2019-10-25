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25 октября 19, 09:05
В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото
ДТП
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В результате происшествия пострадали 13 человек

Микроавтобус, который перевозил 10 туристов из Украины, столкнулся с трактором на трассе Дэнизли-Анталия в Турции, передает Milliyet.

Сообщается, что после удара микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограждение. В результате столкновения пострадали 13 человек: оба водителя, турецкий гид и 10 украинских туристов.

По данным источника, пострадавших доставили в больницу города Аджипаям. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
liga.net
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