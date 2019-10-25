Глава Пентагона: Турция движется к орбите России

Турция отворачивается от Запада и направляется к России. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер накануне саммита НАТО в Брюсселе, передает BBC.
"Мы видим, что они движутся ближе к орбите России, чем к западной орбите, и я думаю, что это обидно", - отметил господин Эспер.
По его мнению, наступление Турции на севере Сирии поставило США в ужасное положение.
Эспер считает, что Турция начала операцию Источник мира безосновательно, и эта страна движется в неправильном направлении.9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.