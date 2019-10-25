Глава Пентагона: Турция движется к орбите России

Турция отворачивается от Запада и направляется к России. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер накануне саммита НАТО в Брюсселе, передает BBC.

"Мы видим, что они движутся ближе к орбите России, чем к западной орбите, и я думаю, что это обидно", - отметил господин Эспер.

По его мнению, наступление Турции на севере Сирии поставило США в ужасное положение.

Эспер считает, что Турция начала операцию Источник мира безосновательно, и эта страна движется в неправильном направлении.

14 октября США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.

17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами.

23 октября президент США Дональд Трамп отменил санкции против Турции, введенные после начала операции против сирийских курдов.