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25 октября 19, 22:19
Глава Пентагона объяснил, где будут войска США в Сирии
войска США
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Американские военные останутся в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы защитить нефтяные поля от боевиков ИГ.

США перебросят дополнительные войска в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков "Исламского государства". Об этом в пятницу, 25 октября, американский министр обороны Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО, пишет ТАСС.

"Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, - борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами", - сказал Эспер, отказавшись уточнять подробности переброски войск в провинцию. 

Он не исключил, что для охраны месторождений нефти будут переброшены выведенные с северо-востока Сирии в связи с турецкой операцией американские подразделения. 

В то же время, он заверил, что США не рассматривают возможность участия своих наземных сил в международной миссии на северо-востоке Сирии, если она будет сформирована. 

"Но мы поддерживаем инициативы европейских стран НАТО", - подчеркнул он, коснувшись предложения Германии о проведении международной миротворческой операции на северо-востоке арабской республики. 

Как сообщалось, США вывела свои войска из зоны военной операции Турции в Сирии в Ирак. Позже они будут передислоцированы в Кувейт или Катар.
bigmir.net
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