Как изменение климата влияет на психику

"Изменение климата меняет не только облик Земли, но и нашу психику: стихийные бедствия вызывают психологические травы и страхи, жаре сопутствует увеличение числа самоубийств. По всему земному шару людей охватывает "экологический траур", - пишет немецкое издание Die Welt.

Эшли Кунсоло, директор Института Лабрадора при Мемориальном университете Ньюфаундленда, интенсивно занималась изучением жизни эскимосов. Невилл Эллис из Университета Западной Австралии проводил подробные интервью с фермерами в Австралии. "Оба ученых с удивлением установили: несмотря на географические, климатические и культурные различия между Лабрадором и Австралией, реакции жителей на изменения своего места жительства, связанные с климатом, были очень похожими", - передает журналист Кристиан Вольф.

Исследователи говорят о так называемом "экологическом трауре", связывающем эскимосов и австралийских фермеров. "Экологический траур" - это чувство грусти, ощущаемое в качестве реакции на наблюдаемые или ожидаемые природные потери", - говорит Невилл Эллис.

"Грусть возникает из страха перед убытками. Похожую форму траура ученые также смогли зафиксировать у саамов, коренных народов севера Швеции, занимающихся оленеводством и испытывающих страх перед исчезновением своего традиционного образа жизни".

Изменение климата наносит удар по психике людей разнообразными способами. Уже давно известно, что природные катастрофы, которых по мере изменения климата становится все больше, разрушительно влияют на психическое здоровье. Так, обзорное исследование Американской психологической ассоциации показало, что "среди людей, подвергшихся буйству урагана "Катрина", более чем в два раза увеличилось количество самоубийств и суицидальных мыслей. Состояние каждого шестого соответствовало критериям посттравматического стрессового расстройства. И почти у 50% людей, проживавших в одном из пострадавших регионов, развивались тревожные и эмоциональные расстройства, а также депрессия", - говорится в статье.

Не только природные катастрофы, но и потепление климата оказывает нагрузку на психику. "Все больше исследований говорят о том, что постепенные изменения, связанные с изменением климата, будут влиять и на наше психическое здоровье", - говорит автор исследования, психолог Сьюзан Клейтон.

"Наряду с чувством грусти и страхами на фоне постепенного изменения родных краев людей беспокоят прежде все растущие температуры и экстремальные погодные явления. "Жара сопровождается агрессией и уменьшением просоциального поведения", - говорит Сьюзан Клейтон. Это может объясняться тем, что жара уменьшает способность к самоконтролю и способствует возникновению негативных и неприязненных мыслей. "К тому же исследования демонстрируют взаимосвязь между повышенными температурами и количеством самоубийств, пребыванием в больницах в связи с психическими заболеваниями и сниженной когнитивной работоспособностью", - передает издание.

Так, исследование ученых из Массачусетского технологического института, опубликованное в 2018 году в научном журнале PNAS, показало, что повышение среднемесячной температуры в 25-30 градусов до температуры выше 30 градусов увеличивает вероятность психических проблем со здоровьем на 0,5%. "Возможно, причиной увеличения психических проблем является рост числа физиологических стрессогенных факторов. Или же они косвенно вредят психическому здоровью, так как из-за повышенных температур люди меньше спят и меньше занимаются спортом. Конечно, во многом наука лишь начинает изучение данных вопросов. Качественные исследования на тему изменения климата и его влияния на психику находятся в дефиците", - отмечается в статье.

По мнению психолога Герхарда Резе из Университета Кобленца-Ландау, изменение климата вызывает сильные страхи и переживания скорее у людей, проживающих в регионах с плохим климатом и погодными условиями и зависящих от природных ресурсов, однако Невилл Эллис считает, что такие чувства могут проявляться и у жителей европейских городов: "Люди в городах могут иметь тесную связь с определенными озелененными пространствами, деревьями и парками". Если они исчезают в результате изменения климата, это может вызывать чувство "экологического траура". К тому же это чувство может усиливаться новостями, сообщающими об ухудшении состояния крупных экосистем.

Эллис надеется, что проводимые учеными исследования помогут людям лучше справляться с "экологическим трауром". "Возможно, они также вдохновят людей предпринять меры для защиты того, что они любят и ценят в мире природы", - передает Die Welt.