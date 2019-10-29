Украина, РФ и ЕС не договорились на газовых переговорах

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать. Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", — сказал Шефчович.

По его словам, целью переговоров было прийти к общему пониманию ключевых принципов будущего транзита российского газа через Украину в ЕС, что транзит будет осуществляться на основе европейского права.

Относительно длительности контракта, объемов и тарифов договоренности достичь не удалось.

"Параметры, которые я представил, были приемлемы для украинских партнеров. К сожалению, после длительных дискуссий и взаимных объяснений российская сторона оказалась не готова сделать то же самое" — заявил Шефчович.

Он также отметил, что одной из причин недостаточно продуктивных трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину стал тот факт, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами.

Вместе с тем он выразил надежду, что на будущих встречах удастся прийти к конструктиву.

Тем временем, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель утверждает, что европейская сторона предложила новые рамки подписания долгосрочного контракта поставок российского газа территорией Украины после 2020 года, который, как надеется украинская сторона, будет подписан до конца текущего года.

"Сегодня мы обсудили с нашими европейскими партнерами и приняли новые предложения в отношении рамок работы с контрактом по транзиту газа. Мы полностью поддерживаем эти предложения и благодарны нашим европейским партнерам за них", — отметил Оржель.

По его словам, эти предложения базируются на 10-тилетнем контракте, а также на объемах 60 млрд кубометров — стабильных объемов и 30 млрд кубометров — изменяемых объемов — транспортировки газа газотранспортной системой.

При этом он заверил, что Украина занимает четкую позицию в отношении того, чтобы гарантировать стабильные поставки на европейском направлении.

"Мы надеемся, что подпишем договор (по транзиту) до конца года и обеспечим надежность поставок на европейский рынок", — добавил Оржель.

Российская сторона, в свою очередь заявила, что в ближайшее время займётся анализом опубликованной украинской стороной методики образования тарифа на транзит газа.

"Мы будем также внимательно в ближайшее время изучать опубликованную 25 октября методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Ждём ее опубликования не только на украинском языке, но и на английском. И, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться, будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов, относительно других маршрутов — и это важный момент, который касается эффективности реализации проекта по прокачке газа через газотранспортную систему Украины", — отметил министр энергетики России Александр Новак.

Шефчович предложил провести еще одну встречу по газу на министерском уровне с участием Украины, России и ЕС в ноябре.

"Я также выдвинул предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что также согласились все стороны. И мы будем подбирать дату в ноябре", — заявил Шефчович.

Напомним, 19 сентября 2019 года в Брюсселе прошел предыдущий раунд трехсторонних переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Российской Федерацией. Украина в ходе переговоров передала России и Евросоюзу план действий по подписанию нового соглашения по транзиту газа и экземпляры сделки.