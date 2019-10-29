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28 октября 19, 22:42
В США приземлился неизвестный Boeing
Boeing
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В NASA сообщили, что беспилотный самолет Boeing X-37B приземлился во Флориде

27 октября воздушные силы США сообщили, что беспилотный самолет Boeing X-37B приземлился во Флориде с новым рекордом, пребывания на орбите на протяжении 780 дней. Об этом сообщил секретарь ВВС Барбара Барретт.

Секретная миссия NASA и ВВС США длилась более 2 лет.

"X-37B продолжает демонстрировать важность использования космических самолетов многоразового использования", - сообщил секретарь.

В программе участвовал Boeing X-37B, который способен на космические полеты.

Boeing X-37B весит почти 5 тонн, в длинy составляет 8,9 метра с размахом крыльев чуть менее 15,3 метра. Конструкция рассчитана на то, чтобы оставаться на орбите на протяжении 270 дней. Первый полет аппарата состоялся в 2010 году.
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