Свидетель: В записи беседы Трампа с Зеленским есть пробелы

Из расшифровки разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, обнародованной Белым домом, были исключены ключевые слова и фразы. Об этом в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа рассказал эксперт Совета нацбезопасности США Александр Виндман, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с показаниями.

Пропуски в реконструкции беседы президентов, по словам Виндмана, включают утверждение Трампа, что существуют записи, на которых бывший вице-президент США Джозеф Байден обсуждает коррупцию в Украине, а также открытое упоминание Зеленским компании Burisma, в которой работал сын Байдена.

Виндман, слушавший разговор президентов, утверждает, что пытался внести исправления в реконструкцию беседы, которую опубликовал Белый дом. Часть его правок учли, но эти две были отвергнуты.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим.