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30 октября 19, 08:18
Сноуден рассказал, что ЦРУ знает об инопланетянах
Сноуден
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Бывший сотрудник АНБ не нашел в сетях американских спецслужб никаких сведений о контактах с внеземными цивилизациями

У американских спецслужб нет никаких сведений об инопланетянах, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает CNN.

"У меня был доступ к сетям АНБ, ЦРУ, военных, всех. Я не смог найти ничего, так что если их (инопланетян - ред.) прячут, они спрятаны чертовски хорошо, даже от людей, которые внутри системы", - сказал Сноуден в подкасте Joe Rogan Experience.

Ранее, в книге "Личное дело", Сноуден также утверждал: "Насколько я могу сказать, инопланетяне никогда не контактировали с Землей, или, по крайней мере, они не контактировали с разведкой США".

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами.

В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции. 

15 сентября стало известно, что Сноуден хочет покинуть Россию и получить убежище во Франции. 

Власти США хотят отсудить все доходы с продажи его книги "Личное дело", поскольку он не предоставил ее на проверку спецслужбам.
liga.net
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