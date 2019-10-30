Сноуден рассказал, что ЦРУ знает об инопланетянах

У американских спецслужб нет никаких сведений об инопланетянах, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает CNN.

"У меня был доступ к сетям АНБ, ЦРУ, военных, всех. Я не смог найти ничего, так что если их (инопланетян - ред.) прячут, они спрятаны чертовски хорошо, даже от людей, которые внутри системы", - сказал Сноуден в подкасте Joe Rogan Experience.

Ранее, в книге "Личное дело", Сноуден также утверждал: "Насколько я могу сказать, инопланетяне никогда не контактировали с Землей, или, по крайней мере, они не контактировали с разведкой США".



