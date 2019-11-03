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2 ноября 19, 09:02
Украинцы вызвали экономический бум в Польше — эксперты
трудовые мигранты
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С 2014 года польская экономика выросла на 22% и главную роль в этом сыграли украинские заробитчане

В течении 5 лет работающие в Польше выходцы из Украины внесли вклад в рост ВВП страны почти столько же, сколько входящие на рынок труда поляки. К такому выводу пришли эксперты Польского национального банка.

С 2014 года польская экономика выросла на 22%. Если бы не массовый наплыв на польский рынок труда иммигрантов из Украины, этот рост, скорее всего, был бы намного ниже. Роль, которую сыграли в польской экономике украинцы была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось. Это имеет значение для оценки характера экономического бума, который Польша переживает в последние годы.

"Тем не менее, Польша на фоне Запада по-прежнему остается страной дешевой рабочей силы, низких заработков и не очень высокого жизненного уровня. Присутствие украинцев этого не изменило, и даже углубило эту тенденцию, поскольку заработки иностранцев оказываются в среднем на 10% ниже, чем заработки поляков",резюмируют эксперты.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года на работников из Украины приходилось 90% поданных заявлений на трудоустройство для иностранцев в Польше. В целом в первом полугодии было подано 846 тысяч таких заявлений, что примерно на 13% больше, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Также сообщалось, что количество граждан Украины, выехавших на заработки в Польшу, составляет от 1,2 млн до 1,5 млн человек.

Также стало известно, что Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Евросоюза: в 2018 году их получили 527 тысяч наших сограждан (78% разрешений на проживание в Польше).
Delo
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