Турция пригрозила отправить боевиков ИГИЛ в Евросоюз

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал некоторые европейские страны за отмену их гражданства для подозреваемых в сотрудничестве с Исламским государством и заявил, что Турция репатриирует их. Об этом сообщает DW.

В прошлом месяце Турция захватила несколько боевиков ИГ в северо-восточной Сирии.

Хотя Сойлу не указал, сколько боевиков захвачено, он отметил, что они представляют собой неприемлемое бремя.

"Мы не гостиница для чьих-либо членов ИГ", - сказал глава МИД Турции.

По его словам, в Турции находятся под стражей подозреваемые из Великобритании и Нидерландов, а также из других стран. Он сказал, что аннулирование гражданства для лиц с двойным гражданством, - как это практикуется в Великобритании и Нидерландах, - "легкий путь".

30 октября Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии.