В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано днем 2 ноября, эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Информации о разрушениях или пострадавших.

По данным местных СМИ, это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

