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3 ноября 19, 09:47
В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение
сейсмологический центр (EMSC).
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Эпицентр подземных толчков находился на глубине пяти километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

  Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано днем 2 ноября, эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Информации о разрушениях или пострадавших.

По данным местных СМИ, это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.
bigmir.net
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