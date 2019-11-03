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3 ноября 19, 17:23
Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на $2 млрд
Илон Маск
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Это стало возможным благодаря неожиданным прибылям Tesla

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на $2 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

В частности, состояние Маска увеличилось до $22,9 млрд.

Как отмечается, это стало возможным благодаря неожиданным прибылям Tesla.

Известно, что после закрытия торгов 23 октября производитель электромобилей объявил, что заработал в третьем квартале 2019 года $1,89 на одну акцию, тогда как аналитики ожидали убыток в 42 цента.

Таким образом, скорректированная прибыль компании составила $342 млн.

Сообщается, что в течение следующей недели акции Tesla выросли почти на 24%, увеличив состояние Маска, который владеет 22% акций компании.

По данным издания, пока Маск занимает 21 место в списке самых богатых людей Америки.

Ранее сообщалось, что Маск пожертвовал $1 млн на высадку деревьев.
Delo
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