MH17. Прокуратура Нидерландов отреагировала на слова Цемаха

В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать слова боевика Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, о якобы предложениях в его адрес по гражданству и недвижимости в обмен на показания. Об этом сказала спикер прокуратуры Брехт ван де Мосдейк в комментарии Укринформу.

Она подтвердила допрос боевика Международной следственной группой, однако о сказанном им говорить не стала, настояв на конфиденциальности сказанного Цемахом.

"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - пояснила представитель нидерландской прокуратуры, добавив, что Цемах "является важным человеком для расследования дела MH17".

Она также рассказала, что прокуратура в сентябре направила России запрос на временный арест Цемаха с целью его экстрадиции в Нидерланды.





На днях Цемах в интервью российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому сказал, что якобы представители Нидерландов предлагали ему гражданство, программу защиты свидетеля и "домик в Голландии" в обмен на показания по делу о крушении.