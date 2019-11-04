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4 ноября 19, 00:12
MH17. Прокуратура Нидерландов отреагировала на слова Цемаха
Цемах
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Спикер ведомства подтвердила допрос Цемаха в Киеве, но сказанное боевиком комментировать не стала

В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать слова боевика Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, о якобы предложениях в его адрес по гражданству и недвижимости в обмен на показания. Об этом сказала спикер прокуратуры Брехт ван де Мосдейк в комментарии Укринформу.

Она подтвердила допрос боевика Международной следственной группой, однако о сказанном им говорить не стала, настояв на конфиденциальности сказанного Цемахом.

"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - пояснила представитель нидерландской прокуратуры, добавив, что Цемах "является важным человеком для расследования дела MH17".

Она также рассказала, что прокуратура в сентябре направила России запрос на временный арест Цемаха с целью его экстрадиции в Нидерланды.

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля. В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых - Цемах. 

На днях Цемах в интервью российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому сказал, что якобы представители Нидерландов предлагали ему гражданство, программу защиты свидетеля и "домик в Голландии" в обмен на показания по делу о крушении. 
liga.net
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