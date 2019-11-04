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4 ноября 19, 09:34
Дональд Трамп рассказал об отношениях с Украиной
Трамп
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Трамп пообщался с журналистами возле Белого дома

В воскресенье, 3 ноября, президент США Дональд Трамп сделал заявление касательно отношений с Украиной. Он заявил, что его отношения с Украиной очень хорошие. Об этом сообщает Fox News.

Трамп пообщался с журналистами на лужайке возле Белого дома.

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"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, - ред.)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом готов к возможному импичменту Трампа

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