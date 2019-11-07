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5 ноября 19, 08:56
Додон поехал к сепаратистам и отпраздновал праздник РФ:фото
Вадим Красносельский и Игорь Додон
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Президент Молдовы сообщил, что на встрече с руководством "Приднестровской молдавской республики" они с Красносельским "познакомили жен друг с другом"

В воскресенье, 3 ноября, президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей поехал на неподконтрольную правительству территорию Приднестровья, где в Бендерской крепости встретился с лидером сепаратистов Вадимом Красносельским. О визите Додон сообщил у себя в Facebook.

"Мы вместе отпраздновали День национального единства - важный государственный праздник РФ", - написал Додон, добавив, что "нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан".

В 1970-х в Бендерах учился будущий пятый президент Петр Порошенко.

Справка. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. 

В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. 

В апреле 2014-го "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась.

Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически - как оккупанты. 

В декларации ОБСЕ за 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР".

В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья (за 64 страны, против - 15, 83  воздержались).
liga.net
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