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5 ноября 19, 09:47
Йованович рассказала о роли Авакова в скандале с импичментом
Йованович
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Личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани обсуждал с главой украинского МВД компромат на конкурента - Джозефа Байдена, заявила дипломат

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани пытался втянуть Украину в американскую президентскую кампанию 2020 года через министра внутренних дел Арсена Авакова, заявила экс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа. Часть ее показаний опубликована на сайте комитета Конгресса по разведке. 

По ее словам, после беседы с Джулиани Аваков поделился с ней своими опасениями. "Он думал, что это очень опасно. Что Украина, с момента обретения независимости, получала двухпартийную поддержку и от демократов, и от республиканцев, и что оказаться внутри американской политики - это очень опасное для Украины место", - рассказала Йованович.

Джулиани, по свидетельству Йованович, обсуждал с Аваковым черную бухгалтерию Януковича, из-за которой политическому консультанту Полу Манафорту пришлось покинуть кампанию Трампа в 2016 году, вмешательство России и якобы вмешательство Украины в американские выборы, также речь шла о деле Burisma и о том, что могло бы навредить экс-вице-президенту США Джозефу Байдену в избирательной кампании 2020 года.

11 октября Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma.
liga.net
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