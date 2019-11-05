Йованович рассказала о роли Авакова в скандале с импичментом

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани пытался втянуть Украину в американскую президентскую кампанию 2020 года через министра внутренних дел Арсена Авакова, заявила экс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа. Часть ее показаний опубликована на сайте комитета Конгресса по разведке.

По ее словам, после беседы с Джулиани Аваков поделился с ней своими опасениями. "Он думал, что это очень опасно. Что Украина, с момента обретения независимости, получала двухпартийную поддержку и от демократов, и от республиканцев, и что оказаться внутри американской политики - это очень опасное для Украины место", - рассказала Йованович.

Джулиани, по свидетельству Йованович, обсуждал с Аваковым черную бухгалтерию Януковича, из-за которой политическому консультанту Полу Манафорту пришлось покинуть кампанию Трампа в 2016 году, вмешательство России и якобы вмешательство Украины в американские выборы, также речь шла о деле Burisma и о том, что могло бы навредить экс-вице-президенту США Джозефу Байдену в избирательной кампании 2020 года.