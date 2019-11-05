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5 ноября 19, 14:35
"Нацистская чрезвычайная ситуация" раскалывает Дрезден
Дрезден , нацисты
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Городской совет Дрездена принял резолюцию по противодействию правому экстремизму.

Решение городского совета Дрездена получило широкую огласку по всему миру и вызвало жаркие дебаты в столице Саксонии, сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"На прошлой неделе городской совет Дрездена принял резолюцию по противодействию правому экстремизму. В дебатах говорилось о сильном распространении ксенофобской, расистской и националистической неприязни", - передает журналист Винченцо Каподичи.

Заявление было поддержано большинством депутатов. "Однако разногласия вызвал заголовок резолюции: "Нацистская чрезвычайная ситуация?". Хотя это определение написано с вопросительным знаком, оно остается крайне спорным и провоцирует критику", - отмечает издание.

"Политики и туристический совет Дрездена считают, что репутация столицы Саксонии под угрозой. По их словам, под подозрение попадает все население Дрездена, при этом в городе вовсе нет признаков чрезвычайной ситуации, связанной с нацизмом. Решение городского совета Дрездена получило огласку на новостных порталах мировых СМИ. Так, CNN сообщал об "объявлении нацистской чрезвычайной ситуации в Дрездене", не поставив вопросительный знак".

"Между тем, обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт дистанцировался от определения "нацистская чрезвычайная ситуация". Оно, по его мнению, является в некотором смысле популистским. Он не хочет участвовать в вербальной эскалации, заявил политик из СвДП".

"Конечно, принятие мер против правого экстремизма приветствуется, подчеркнул Хильберт. То, что насилие и фанатизм в правоэкстремистской среде сильно возросли, пугает, указал он. Но это касается не только Дрездена и Саксонии, но и Германии и Европы", - говорится в статье.

С инициативой о принятии резолюции выступила партия Die Partei ("Партия"). Против инициативы члена городского совета Макса Ашенбаха проголосовали депутаты ХДС, АдГ и партии "Свободные избиратели". "АдГ, являющаяся третьей по величине партией в городском совете, высмеяла предложение Ашенбаха. По мнению партии, проблемы с правыми экстремистами вовсе не существует. ХДС раскритиковала "явную символическую политику" и "языковой промах".

"В последние годы Дрезден является площадкой для проведения демонстраций Pegida. Самопровозглашенные "патриотические европейцы против исламизации Запада" ведут злостную пропаганду против мигрантов и политиков. Pegida поддерживает тесную связь с АдГ и правоэкстремистской средой", - пишет Tages-Anzeiger.

Inopressa
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