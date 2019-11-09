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7 ноября 19, 23:35
Украина и США подписали оборонный протокол
Украина и США
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Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол

Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

В свою очередь, американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.

Раньше сообщалось о том, что США расширили санкции против Ирана. А также Дональд Трамп рассказал об отношениях с Украиной
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