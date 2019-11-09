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8 ноября 19, 14:34
Во Франции умер легендарный модельер Патрик-Луи Виттон
Патрик-Луи Виттон
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Причина смерти модельера пока неизвестна

Во Франции 6 ноября в возрасте 68 лет скончался известный модельер Патрик-Луи Виттон.

Об этом сообщила пресс-служба дома моды Louis Vuitton.

"Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности, с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками", — говорится в сообщении.

Причину смерти модельера пока не назвали.

Известно, что Патрик Луи Виттон является праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника.

Указано, что выражение "секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются…" — было одним из его любимых.

Как отметили в доме моды, его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий.

Напомним, в 1990 году Патрик-Луи занял пост главы подразделения специальных заказов.

Как известно, основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.

Напомним, в августе в США умер миллиардер, совладелец нефтехимической корпорации Koch Industries Дэвид Кох.
Delo
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