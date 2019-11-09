"Северный поток-2": в Германии провалили голосование

В пятницу, 8 ноября, состоится новое заседание парламента Германии по смягчению газовой директивы Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Это связано с тем, что Бундестаг ранее не проголосовал за законопроект. Всего было отдано 133 голоса при требуемых для принятия 355 голосах.

При этом будет ли на этом заседании рассмотрен вопрос поправок неизвестно.

Законопроект о смягчении поправок к газовой директиве Евросоюза подготовлен правящей коалицией. Документ предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС.

В частности, предлагается вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года либо имеющие первую точку соединения с сетью страны-члена ЕС на территории Германии.

15 апреля страны-члены Евросоюза одобрили поправки к газовой директиве ЕС, которые расширяют полномочия Брюсселя в сфере контроля морских магистралей. Теперь газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы.

Поправки требуют, чтобы оператором Северного потока-2 была независимая от Газпрома компания, а 50% мощности газопровода было зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.

Ранее сообщалось, что в Латвии выразили позицию касательно строительства "Северного потока-2".