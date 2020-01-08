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8 января 20, 11:15
Список погибших пассажиров самолета МАУ. Найдена записка
катастрофа МАУ
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В сети появился список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета МАУ, который сегодня разбился в Тегеране.

Его опубликовал «Киев оперативный» в своем Facebook.

Телеграм-канал Mash сообщает, что большинство погибших — студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены и сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул.





Также на месте крушения спасатели нашли рукописную записку студента, в которой он просит помощи с экзаменом у Бога. Фото записки опубликовал Telegram-канал Mash.


Ранее сообщалось, что сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.
Fraza.ua
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