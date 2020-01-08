Список погибших пассажиров самолета МАУ. Найдена записка

Его опубликовал «Киев оперативный» в своем Facebook.

Телеграм-канал Mash сообщает, что большинство погибших — студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены и сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул.

















Также на месте крушения спасатели нашли рукописную записку студента, в которой он просит помощи с экзаменом у Бога. Фото записки опубликовал Telegram-канал Mash.





Ранее сообщалось, что сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.