Посольство Украины изменило заявление о причинах катастрофы

Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в измененном сообщении.

Ранее оно звучало так: "По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

Ранее в среду координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинга не назвал возможные причины катастрофы самолета, уточнив лишь, что в Иране сейчас работает комиссия, которая их и расследует.





"Только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета... Даже предварительной причины нет, потому что любая информация, которая будет сейчас объявлена, будет очень чувствительная и будет иметь соответствующие последствия... Версий пока что тоже нет, поскольку это только что произошло", - пояснил представитель Государственной консульской службы.



