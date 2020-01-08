Посольство Украины изменило заявление о причинах катастрофы

Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается.
"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в измененном сообщении.
Ранее оно звучало так: "По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.