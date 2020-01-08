Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.60
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 января 20, 12:40
Посольство Украины изменило заявление о причинах катастрофы
авиакатастрофа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя.

Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в измененном сообщении.

Ранее оно звучало так: "По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

Ранее в среду координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинга не назвал возможные причины катастрофы самолета, уточнив лишь, что в Иране сейчас работает комиссия, которая их и расследует.

"Только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета... Даже предварительной причины нет, потому что любая информация, которая будет сейчас объявлена, будет очень чувствительная и будет иметь соответствующие последствия... Версий пока что тоже нет, поскольку это только что произошло", - пояснил представитель Государственной консульской службы.


Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. 

На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте также: Список погибших пассажиров самолета МАУ. Найдена записка 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Напомним, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.


Отметим, что это крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю нашей страны. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Авиакатастрофа под Львовом: пятеро погибших
Разбился вертолет президентского кортежа в Колумбии
В конфликте с Ираном у Трампа отсутствует стратегия
В Тегеране разбился украинский самолет. Все погибли
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названа страна-рекордсмен по убийству журналистов
noimageВ Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета
noimageСМИ узнали, почему США не сбивали иранские ракеты в Ираке
noimageЕвросоюз и Беларусь подписали визовое соглашение
noimageТурция обсудит с Путиным деоккупацию Крыма
Лента новостей