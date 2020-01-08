Al Hadath: украинский Boeing случайно сбили силы ПВО Ирана

Об этом сообщается в Telegram-канале издания Al Hadath, штаб-квартира которого находится в Аммане (Иордания). Никаких источников этой информации издание не приводит.





Сразу после крушения самолета, на борту которого были 177 человек, действительно, выдвигалась версия, что лайнер мог быть сбит в время ракетной атаки Ирана по американской военной базе в Ираке. Многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как иранская армия атаковала военные базы на иракской территории.





Однако государственная межведомственная комиссия Ирана, расследующая причины авиакатастрофы, поспешила уведомить международную общественность, что предварительной причиной падения является техническая неисправность, а именно - возгорание одного из двигателей.





Между тем, эксперты сомневаются в вероятности того, что упавший рядом с аэропортом Тегерана украинский самолет был сбит.





Как заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко, "вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива".





"Судя по частному видео, борт точно горел", - добавил эксперт, поддержав версию, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.



