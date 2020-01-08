Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского

Об это со ссылкой на Eesti Ekspress пишет издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.



