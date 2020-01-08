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8 января 20, 13:31
Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского
Керсти Кальюлайд
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Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского.

Об это со ссылкой на Eesti Ekspress пишет издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.
censor.net.ua
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