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8 января 20, 18:21
Евросоюз и Беларусь подписали визовое соглашение
Беларусь и Евросоюз
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Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней.

Беларусь и Евросоюз в среду, 8 января, в Брюсселе подписали пакет соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима. Об этом сообщает БелТА.

Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. В то же время будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может вырасти до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится вдвое: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европарламентом. Они вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг другу о завершении процедур ратификации. То есть ждать придется несколько месяцев, вероятно до июня, отмечает в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. 

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил белорусский лидер.

Также сообщалось, что в Беларуси прошли акции протеста против интеграции с Россией. На акции начались столкновения с "людьми в штатском". Участники акции кричали: "позор", "фашисты", "независимость" и "живет Беларусь".
bigmir.net
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