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8 января 20, 19:05
В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета
аэропорт Тель-Авива
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Двигатель самолета загорелся перед взлетом. На борту находились 100 человек, все граждане Израиля
  В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль. 

 Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.   

Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января - Boeing-737.  

 На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал. 

" 737-800 , . . . . pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | (@sharonidan) 8 января 2020 г.  


סרטון מוטמע


 Ранее сегодня такой же самолет, Boeing-737 компании МАУ, потерпел крушение в Иране. Погибли все пассажиры. 
bigmir.net
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