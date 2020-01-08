В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета

В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль.





Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.





Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января - Boeing-737.





На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.





" 737-800 , . . . . pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | (@sharonidan) 8 января 2020 г.







