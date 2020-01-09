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8 января 20, 19:11
Названа страна-рекордсмен по убийству журналистов
журналисты
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С годами снизилась и печальная статистика по убийствам журналистов в Европе. В прошлом году зафиксированы только два случая.
За прошлый год во всем мире убили 49 журналистов, о чем свидетельствуют данные Международной федерации журналистов, сообщает Национальный союз журналистов Украины.   

Отмечается, что в 2018 году было зафиксировано 95 убийств работников СМИ.

    "Но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиа-работников должны нести ответственность представители власти", - говорится в сообщении.  

 МФЖ также опубликовала список 18 стран, где были убиты журналисты, включая Африку (9), Азиатско-Тихоокеанский регион (12), Европу (2), Латинскую Америку (18) и Ближний Восток и Арабский мир (8). 

 Больше всего журналистов убили в Мексике - там зафиксировано 10 случаев. Погибшие расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов. 

 "МФЖ и ЕФЖ зафиксировали 2 убийства журналистов в 2019 году на европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в основном вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: 3 смерти в 2016 году, 5 - в 2017 году, 4 - в 2018 году и 2 - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет ", - подчеркнули в НСЖУ. 

 Кроме того, отмечается, что Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, включая 14 убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также внимание уделили кейсам из следующих стран: Россия (6 случаев безнаказанности), Украина (6), Турция (4), Азербайджан (2), Мальта (1), Черногория (1), Великобритания (1) и Сербия (1).  

 Президент МФЖ Юнес Муджахид призывает правительства преодолеть свою неспособность прекратить безнаказанность за преступления против работников СМИ, в том числе с помощью Конвенции ООН о безопасности средств массовой информации, которую поддерживает МФЖ.

   Отмечается, что НСЖУ также регулярно делает запросы относительно актуального хода расследования убийства журналиста Вадима Комарова из Черкасс.  

  Напомним, в канун Нового года суд в Словакии вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка. 

 Еще сообщалось, что с начала 2019 года в Украине избили 65 журналистов.
bigmir.net
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