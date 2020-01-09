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8 января 20, 22:10
МИД РФ: Путин и Эрдоган согласовали позицию по Ливии
Путин и Эрдоган
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Президенты России и Турции предложили объявить перемирие в Ливии, а также поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию, заявил в среду, 8 января, глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответсвии с решениями Совета Безопасности ООН. Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам: немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с ноля часов воскресенья (12 января), то есть в ночь с субботы на воскресенье", - сказал Лавров.

Путин и Эрдоган поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию.

"Выражена готовность содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования. Президенты России и Турции выступают в пользу того, чтобы процесс был инклюзивный как с точки зрения вовлечения в него всех ливийских сторон, так и подключения соседей Ливии. Министрам иностранных дел двух стран, министрам обороны России и Турции поручено в ближайшие дни продолжить контакты для того, чтобы продвигать изложенные подходы по ливийскому кризису", - сказал он.

Ранее сообщалось, что парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи Правительству национального единства, которое находится в Триполи.

На фоне данного решения командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.

 Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.

  На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. 

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.
bigmir.net
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