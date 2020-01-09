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9 января 20, 09:34
Реакция Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри
Королева с принцем
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Британская королева разочарована тем, что принц Гарри и его супруга решили сложить полномочия членов королевской семьи.
Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам источника, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола. 

Отмечается, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.  

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

 Герцог и герцогиня Сассекские отметили, что хотят создать собственную благотворительную организацию, а также планируют жить не только в Великобритании, но и в США.
bigmir.net
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