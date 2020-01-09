Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.80
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 января 20, 14:33
Основные версии крушения украинского «Боинга» в Иране
обломки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На данный момент рассматриваются четыре основные версии катастрофы самолета МАУ под Тегераном в Иране.

На данный момент рассматриваются четыре основные версии катастрофы самолета МАУ под Тегераном в Иране. Как выяснили журналисты, не исключается и версия с поражением самолета ракетой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ICAO — международной организации гражданской авиации. Он также привел основные версии падения самолета.

«Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК „Тор“, потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — приводит слова Данилова на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ранее сообщалось, что 8 января, в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.
Fraza.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иран пригласил представителей других стран к расследованию
noimageМесть за убийство Сулеймани состоялась – Иран
noimage Реакция Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри
noimageКрушение самолета: Bellingcat проверит версию о ракете
noimageУбийство Сулеймани: заявление Эрдогана и Путина
Лента новостей