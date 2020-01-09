Основные версии крушения украинского «Боинга» в Иране

На данный момент рассматриваются четыре основные версии катастрофы самолета МАУ под Тегераном в Иране. Как выяснили журналисты, не исключается и версия с поражением самолета ракетой.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ICAO — международной организации гражданской авиации. Он также привел основные версии падения самолета.
«Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК „Тор“, потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — приводит слова Данилова на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.