Всемирный банк дал неутешительный прогноз на 2020 год

В 2020 году ускорение темпов роста мировой экономики достигнет 2,5%. Об этом говорится в январском обзоре Всемирного банка (The World Bank) под названием Global Economic Prospects.

Как говорится в отчете, небольшой темп роста мировой экономики в 2020 году объясняется постепенным восстановлением после значительного спада, который наблюдался за год до этого.

По итогам 2019 года, Всемирный банк прогнозирует повышение глобального ВВП на 2,4%, и риски снижения этих показателей сохраняются.

"Ожидается, что рост среди стран с развитой экономикой в ​​целом в 2020 году снизится до 1,4%, в частности, из-за сохраняющейся слабости производства. В то же время, экономический рост в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах ускорится в этом году до 4,1%", — говорится в отчете.

Специалисты Всемирного банка отмечают, что этот подъем не будет повсеместным.

"Он (экономический рост — Delo.ua) обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран. Часть из них преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад", — утверждают аналитики.

В трети стран с формирующимся рынком и развивающихся странах рост экономики в 2020 году замедлится из-за показателей импорта и инвестиций ниже ожидаемого уровня.

В США, по прогнозам экспертов, экономический рост в 2020 году замедлится до 1,8%, что отражает негативное влияние более раннего повышения тарифов и повышенной неопределенности. При этом, рост в еврозоне снизится до 1% в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.

Напомним, по данным Financial Times, в соответствии с индексом TIGER (Tracking Indices for the Global Economic Recovery), который рассчитывает FT вместе с Брукингским исследовательским институтом (США), главные экономические показатели мировой экономики упали до минимальных значений с весны 2016 года.

Ранее Fitch спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 8-летнего минимума. Прогноз роста мировой экономики в 2019-20 году был снижен на 0,2% из-за эскалации торговой войны между США и Китаем.