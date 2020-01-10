Иран заявил об атаке на навигационные системы самолетов США

Иран заявил об отключении навигационных систем самолетов и беспилотников США через 15 минут после ракетных ударов 8 января. Об этом сообщил генерал Амир Али Хаджизаде для иранского агентства Tasnim.

Бригадный генерал, возглавляющий иранскую космическую программу, говорит, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни".

Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаки на службу военного наблюдения США в Ираке.





Он заверил, что десятки американских войск были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этой операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".





Однако США заявили, что в ракетном ударе американцы не погибли. Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.





Позже в обращении к нации американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.







