Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в "Боинг"

Telegram-канал "Военный осведомитель" опубликовал видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевшего крушение около Тегерана.

На кадрах видно внезапную вспышку на взлетающем объекте, который предположительно является самолетом. Через несколько секунд после этого слышен взрыв.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что украинский Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, разбился из-за технических неполадок. Такое заявление президент США сделал после того, как ряд американских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что самолет случайно был сбит ракетой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что среди главных версий крушения лайнера МАУ рассматривают поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

А в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана сообщалось, что авиалайнер Boeing 737-800 PS 752 "Международных авиалиний Украины", разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января 2020 года, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. В отчете отмечается, что оба так называемые "черные ящики", которые содержат технические данные самолета и записи переговоров с его кабины, были найдены, однако они были повреждены и некоторые части их памяти утрачены.

Напомним, 8 января 2020 года, вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа. Позднее выяснилось, что в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и 9 членов экипажа.