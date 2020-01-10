Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой. Видео

Премьер Канады сослался на данные разведки своей страны и стран-союзников
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.
"У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это, возможно, было непреднамеренно", - сказал Трюдо.
"Я хочу ответов. Это правительство не успокоится пока не получит ответов", - добавил глава правительства Канады.
- СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
- Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник.
- Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке.
- Иран отрицает возможность попадания ракеты в самолет. Крушение Boeing.