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9 января 20, 23:41
Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой. Видео
Трюдо
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Премьер Канады сослался на данные разведки своей страны и стран-союзников

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

"У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это, возможно, было непреднамеренно", - сказал Трюдо.

"Я хочу ответов. Это правительство не успокоится пока не получит ответов", - добавил глава правительства Канады.


- СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор. 

- Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник. 

- Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке. 

- Иран отрицает возможность попадания ракеты в самолет. Крушение Boeing.
liga.net
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