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9 января 20, 23:54
Власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой
аваквтастрофа
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В момент катастрофы воздушное пространство над Ираном было безопасным, и в нем находились десятки внутренних и иностранных рейсов.

В момент катастрофы воздушное пространство над Ираном было безопасным, и в нем находились десятки внутренних и иностранных рейсов. Между военным и гражданским секторами в Иране существует полная координация действий.

Об этом заявил глава агентства гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Али Абедзаде. Его слова цитирует иранское государственное информагентство ISNA, информирует Цензор.НЕТ.

"В это время в воздушном пространстве Ирана находились на одной и той же высоте в 8000 футов несколько внутренних и иностранных рейсов. Версия о ракетном ударе по лайнеру является несостоятельной", - сказал он.

"В Иране существует полная координация между всеми военными и гражданскими секторами, и в этот в безопасном воздушном пространстве Ирана находились десятки наших и иностранных самолетов", - добавил Абадзаде.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что американская разведка засекла сигнал иранского радара, а спутник обнаружил инфракрасные вспышки от двух пусков ракет, вероятно, ЗРК "Тор". Вскоре после этого последовала еще одна инфракрасная вспышка от взрыва самолета.

Президент США Дональд Трамп, говоря о причинах крушения лайнера МАУ, сказал, что "кто-то на той стороне мог совершить ошибку".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. 

На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
censor.net.ua
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