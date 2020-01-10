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10 января 20, 10:20
Bellingcat установила место запуска ракеты по самолету МАУ
схема запуска
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Ракета, которая могла сбить пассажирский лайнер авиакомпании МАУ в Иране, возможно, была выпущена с секретной иранской военной базы IRSG.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев в своем Twitter.

"Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - отметил он.


Фото: Twitter/Грозев

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
censor.net.ua
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