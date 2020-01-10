Трамп изменил свое мнение по поводу глобального потепления

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.

Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме, сообщает пресс-служба администрации президента.

В частности, на вопрос журналистов, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной, Трамп сказал: "Нет, вовсе нет".

"Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема", — сказал Трамп.

"Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду", — добавил он.

Как известно, еще во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл аферой, которую разработали китайцы, чтобы уничтожить американскую промышленность.

Весной 2017 года, уже будучи на посту президента США, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, направленный на борьбу с глобальным потеплением, а несколькими месяцами позднее вышел из Парижского соглашения по климату. В июле 2018 года американский лидер говорил, что главной проблемой США является не глобальное потепление, а ядерное разоружение.

После этого Трамп неоднократно ставил под сомнение глобальное потепление. Так, в январе 2019 года на фоне сильных снегопадов в стране он порекомендовал американцам не выходить из дома, а также посетовал, что стране не хватает глобального потепления.