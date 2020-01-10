Великобритания готовит пакет санкций против РФ

Под новый пакет санкционного режима Великобритании, о котором объявят в феврале, могут попасть россияне, пишет Lenta ru со ссылкой на Financial Times.





В рамках нового режима Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия.





Новый режим будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон покинет его. Благодаря этому Великобритания сможет действовать быстрее, не согласовывая меры с ЕС.





Еще осенью прошлого года глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что после выхода из ЕС Лондон будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов.





Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.











