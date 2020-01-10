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10 января 20, 12:45
Великобритания готовит пакет санкций против РФ
Великобритания
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Соединенное королевство введет санкции в феврале против лиц, которые подозреваются в нарушении прав человека.
  Под новый пакет санкционного режима Великобритании, о котором объявят в феврале, могут попасть россияне, пишет Lenta ru со ссылкой на Financial Times. 

 В рамках нового режима Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия.

   Новый режим будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон покинет его. Благодаря этому Великобритания сможет действовать быстрее, не согласовывая меры с ЕС.  

 Еще осенью прошлого года глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что после выхода из ЕС Лондон будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов.   

Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

 Как известно, недавно санкции против российского проекта Северный поток-2 ввели в США. В связи с этим запуск газопровода перенесли на неопределенный срок. 
bigmir.net
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