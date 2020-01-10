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10 января 20, 13:29
Сегодня попробуют вскрыть черный ящик разбившегосясамолета
Иран
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Иранский источник не уточняет, речь идет об одном бортовом регистраторе или двух

Черный ящик разбившегося украинского лайнера Boeing 737 попытаются вскрыть сегодня в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад". Об этом со ссылкой на слова председателя следственной комиссии Хасана Резаифара пишет IRNA.

Будет проведена оценка возможности восстановления и анализа информации с регистратора, и, если выводы будут удовлетворительными, черный ящик вскроют. Украинская делегация согласилась на оценку самописца в "Мехрабаде".

По словам члена комиссии от Иранской организации гражданской авиации, если они поймут, что не смогут извлечь информацию без ее повреждения, то обратятся за помощью к кому-то из партнеров - Франции, РФ, Канаде или Украине.

8 января близ Тегерана разбился лайнер МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. В Канаде заявили, что его сбила иранская ракета. 

С этим согласны в Британии и Австралии. В США намекнули на это. Украина просит подтверждений. 

  Иран не признает, что сбил самолет, и настаивает: крушение - из-за технеисправности. СНБО рассматривает семь версий, в том числе поражение ракетой ЗРК Тор.
liga.net
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