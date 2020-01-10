Сегодня попробуют вскрыть черный ящик разбившегосясамолета

Черный ящик разбившегося украинского лайнера Boeing 737 попытаются вскрыть сегодня в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад". Об этом со ссылкой на слова председателя следственной комиссии Хасана Резаифара пишет IRNA.

Будет проведена оценка возможности восстановления и анализа информации с регистратора, и, если выводы будут удовлетворительными, черный ящик вскроют. Украинская делегация согласилась на оценку самописца в "Мехрабаде".

По словам члена комиссии от Иранской организации гражданской авиации, если они поймут, что не смогут извлечь информацию без ее повреждения, то обратятся за помощью к кому-то из партнеров - Франции, РФ, Канаде или Украине.





С этим согласны в Британии и Австралии. В США намекнули на это. Украина просит подтверждений.





Иран не признает, что сбил самолет, и настаивает: крушение - из-за технеисправности. СНБО рассматривает семь версий, в том числе поражение ракетой ЗРК Тор.