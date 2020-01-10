Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.56
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
10 января 20, 15:12
Иран уничтожает вещдоки с места крушения украинского Боинга
бульдозер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Иранская сторона зачищает место крушение украинского Боинга с помощью бульдозеров.

Иранская сторона сгребает обломки украинского Боинга 737, который разбился в Иране с помощью бульдозера, что уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии. 

Об этом написал основатель международной группы журналистов, которые занимаются расследованиями Bellingcat Элиот Хиггинс в Twitter.

“Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным“, – написал Хиггинс.

Скриншот 

Скриншот twitter.com/EliotHiggins

В свою очередь происходящим также обеспокоены журналисты CBS.

"Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января – ред.). Сейчас место падения очищают от мусора, - пишет журналист Элизабет Палмер. 

Как говорит Палмер, представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей.


Скриншот twitter.com/elizapalmer 

Так же политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке провел параллель с авиакатастрофой Боинга МН17 на Донбассе с последующими действиями российских террористов.

"Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! “Ихтамнет“ тоже сделали бы это, – написал Репке.

 Скриншот

Скриншот twitter.com/JulianRoepcke 

Напомним, ранее США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране. 
bigmir.net
Ещё по теме:
Список погибших пассажиров самолета МАУ. Найдена записка
В МАУ назвали имена пилотов разбившегося самолета
МАУ прекращает полеты в Иран на неопределенный срок
Два человека не сели на рейс потерпевшего катастрофу в Иране
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
2019 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений
noimageПассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
noimageСегодня попробуют вскрыть черный ящик разбившегосясамолета
noimageВеликобритания готовит пакет санкций против РФ
noimageТрамп изменил свое мнение по поводу глобального потепления
Лента новостей