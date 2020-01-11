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10 января 20, 19:14
Цены на нефть упали до докризисного уровня
добыча нефти
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Цены на "черное золото" опустились ниже уровня, предшествовавшего убийству иранского генерала Касема Сулеймани

Нефть марки Brent торгуется выше $65/баррель, поскольку опасения по поводу возможного возобновления роста напряженности на Ближнем Востоке перевесили рост сырьевых запасов в США и другие признаки достаточного предложения. Об этом сообщает Enkorr.

В то же время сырье торгуется в красной зоне, а цены на "черное золото" опустились ниже уровня, предшествовавшего убийству иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американского беспилотника 3 января 2020 года.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 10 января к 17:25 составила $65,05 (-0,49%). Баррель февральской нефти WTI торговался по $59,06 (-0,89%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в пределах $64,90–65,66 и $58,88–59,78 соответственно.

Напомним, 6 января 2020 года, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов. По мнению аналитиков, повышение цен на нефть произошло на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как известно, 3 января 2020 года США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Delo
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