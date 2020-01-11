Brexit превращает Великобританию в отсталую страну

Решение Великобритании выйти из Евросоюза уже стоило экономике страны 132,8 миллиарда фунтов стерлингов (173,8 миллиарда долларов). Об этом говорится в исследовании Bloomberg Economics, авторы которого сравнили отставание Великобритании от других стран "Большой семерки" в 2016-2019 годах, сообщает Медуза.

"Исторически экономика Великобритании отставала от экономик стран G7, но после решения о "Брекзите" это отклонение усилилось. Сейчас британская экономика меньше на 3%, чем могла быть, основываясь на результатах других стран — членов "семерки", — говорится в исследовании.

К концу 2020 года, прогнозирует Bloomberg, экономические потери Великобритании от "Брекзита" достигнут 203 миллиардов фунтов (265 миллиардов долларов).

Ранее эксперт по глобальной экономике, член правления Банка Китая (Великобритания) Джерард Лайонс заявлял, что после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) в июне 2016 года в Великобритании было создано 1 млн рабочих мест, а уровень безработицы постоянно снижается.

Также сообщалось что в период с апреля по июнь 2019 года экономика Великобритании сократилась на 0,2% — это худший показатель с 2012 года. Неожиданное сокращение произошло после ускорения экономического роста в первые три месяца года из-за накопления запасов в связи с Brexit.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, который показал, что 52% британцев предпочитают покинуть Евросоюз. 29 марта 2017 года Великобритания официально уведомила Европейский Союз о своем намерении покинуть ЕС, запустив процедуру Brexit. Сообщалось, что окончательная стоимость Brexit для Британии может достичь 55 млрд евро. Эту сумму страна будет выплачивать ЕС до 2064 года.